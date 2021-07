Süßigkeiten oder mal ein Bier? So hält's Coach Zimmermann im 96-Trainingslager

Die Ernährung ist ein wichtiges Thema bei Hannover 96. „Es macht wenig Sinn, hier Alkohol zu trinken oder sich ungesund zu ernähren“, sagt Jan Zimmermann. Auf Bierchen sollten die Spieler also verzichten. Hier und da eine Süßigkeit, "da bin ich nicht pingelig", ergänzt der neue Coach der Roten, der bei allem "ein gesundes Maß" empfiehlt.

An Regeln müssen sich die Spieler natürlich auch auf dem Trainingsplatz halten. Am Mittwoch im Miniturnier am Vormittag gab es Stress, weil Simon Falette und Grace Bokake kurz hintereinander unnötig foulten.