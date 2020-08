Tag 1 im 96-Trainingslager: Erst Corona-Abstrich, dann Muskelpower mit 50 Cent

Liegestützen, Planks, Crunches, Rope-Training, dazu laute Power aus den Boxen - nein, Hannover 96 ist nicht im Fitnessstudio. Aber Trainer Kenan Kocak gestaltete den Start ins Trainingslager in Stegersbach mit einem Schnelligkeits- und Kraftausdauerzirkel. 35 Sekunden pro Übung, neun davon, drei Runden - bei diesem Auftakt in Österreich war Musik drin.

Erster Test am Mittwoch

The Game und 50 Cent ("How We Do") sowie OutKast ("Ms. Jackson") lieferten mit für Fitnesssport zugeschnittenen Kurzversionen den Soundtrack zum ersten 96-Training der Woche. Der zweite Tag wird gewiss entspannter, am Mittwoch dann testet 96 gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg in Bad Waltersdorf, vor einem Jahr ging's 0:2 aus. Am Samstagmittag will 96 ein zweites Mal testen, die Partie ist aber noch nicht fixiert.