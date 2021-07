Maina wieder dabei, aber: Muslija muss Einheit im 96-Trainingslager abbrechen

Tag vier im Trainingslager: Endlich ist Linton Maina wieder dabei. 96 hatte ihn in den vergangenen Tagen wegen einer Erkältung von der Mannschaft ferngehalten. In der ersten Einheit am Donnerstag, bei der es spielerisch zuging, musste dafür Florent Muslija wegen muskulärer Probleme vorzeitig vom Feld.