Trainings-Start klar: Hannover 96 legt am am 2. August wieder los 

Nach der holprigen Saison sind die 96-Profis aktuell im Urlaub. Am 30. Juli ist aber Schluss mit den Ferien. Dann steht der erste Corona-Test und ärztliche Untersuchungen an, am 31. Juli müssen die Spieler dann zum Laktattest antreten. Am Sonntag, den 2. August, ist dann der offizielle Trainingsauftakt für die Roten