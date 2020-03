Hannover 96: So überbrücken die Profis das Trainingsverbot

Bis zum 5. April soll kein Mannschafts- oder Gruppentraining stattfinden, das beschloss am Dienstag die DFL. Die 96-Profis, ohnehin gerade mit einer 14-Tage-Quarantäne in den eingerosteten Knochen, vermissen das Teamtraining. Alle suchen sich Alternativen, viele lockt es bei schönem Wetter an den guten alten Maschsee.