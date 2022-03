Der 96-Trainingszoff: Hat Dabrowski den Laden im Griff – und wie tief sitzt der Frust?

Das Wetter war ja schön, der Himmel blau – vielleicht konnte das die Gemüter bei 96 beruhigen. Christoph Dabrowski hat seine Mannschaft nach dem Trainingszoff am vergangenen Freitag schließlich mit dem Wunsch in ein „schönes Wochenende“ verabschiedet. Passte also von den äußeren Bedingungen. Nur wie es im Inneren des Mannschaftskörpers aussieht, das bleibt mehr denn je die Frage.

Anzeige

Hat der Kopf – also Trainer Dabrowski – noch alles im Griff? „Ja, hat er“, sagt Sportchef Marcus Mann. „Wir sitzen alle im gleichen Boot, und er sitzt vorne.“ Das Problem ist der Zeitpunkt des Vorfalls, der kaum ungünstiger sein könnte. Das 96-Boot ist in Stromschnellen geraten, die in einem Wasserfall enden können. Bei nur noch sieben Spielen „bringt es nichts, sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren“, meint Mann. „Wir biegen auf die Zielgerade ein.“