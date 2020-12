"Sieht gut aus bei beiden": Michael Esser und Niklas Hult sind zurück im 96-Training 

Sie sind zwei der Leistungsträger bei Hannover 96, umso schmerzhafter zuletzt das Fehlen von Michael Esser und Niklas Hult. Die Nummer eins und der schwedische Linksverteidiger, beide im Sommer gekommen, konnten verletzungsbedingt beim torlosen Remis in Regensburg in der Liga und beim Pokal-Aus gegen Bremen nicht mitwirken, die Hoffnung ist, dass das am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen schon wieder ganz anders aussieht.

Und tatsächlich standen Esser (Probleme mit Rücken, Hüftbeuger und Leiste) und Hult (muskuläre Probleme im Oberschenkel) beim Trainingsauftakt nach der Mini-Weihnachtspause am Montag wieder auf dem Platz. Sie waren zurück im Training, wenn auch nicht voll in der Belastung.