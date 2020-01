Transfer-Dreierpack bei Hannover 96: Ein Trio für die Hoffnung

Hansen (29) ist schon da, Mittwoch gab er sein 96-Debüt auf dem Platz . Ganz zufrieden dürfte der neue zweite Torwart mit seinem Hannover-Start nicht gewesen sein. Die schnellen Füße bewies er gleich mal in der ersten Übung, die schnellen Reflexe waren aber noch nicht ganz auf der Höhe. Kein Wunder: Erst spät am Dienstagabend war der Transfer offiziell geworden, am Mittwoch folgten das Kennenlernen mit den neuen Kollegen und die erste Einheit.

Vorteil Hansen: Er kennt Deutschland, war beim FC Ingolstadt sogar mal Nummer eins. Und sein erster Eindruck von Hannover und 96? „Mein Eindruck war gut. Es ist schön, hier zu sein, und ich bin froh, dass ich nach Hannover gekommen bin.“ Für Hansen war es „das erste Mannschaftstraining in diesem Jahr“ – und er hat 2020 noch einiges vor. Der Keeper kämpferisch: „Ich finde, dass die Menschen in Deutschland sehr fleißig sind, und wenn man hart arbeitet, dann wird man auch belohnt.“

Als der Däne in der Teamübung ins Spiel kam, schossen ihm die 96-Kollegen die Bude voll. Bereits der erste Ball saß, danach hauten Linton Maina, Florent Muslija und Miiko Albornoz nacheinander rein. „Eine Einheit ist natürlich wenig aussagekräftig”, beschwichtigte Kocak. „Er hat ja schon bewiesen, was er kann. Insofern: alles okay.”

Guidetti ist bei den Frans gefragt

Belohnen will sich auch Hannovers neuer Sturm-Schwede Guidetti (27) – mit Einsätzen und Toren. Er ist Startelffavorit – und hat nicht lange gebraucht, sich einzufinden. Zusammen mit Jugendkumpel Albornoz macht er Späße, die Fans fragen beim Weg aus der Arena zum Platz nach ersten Selfies. Guidetti macht’s mit einem Lächeln.

Auf dem Rasen ist der Stürmer kompromissloser. Einen Zweikampf gegen Waldemar Anton löst er kurzerhand per Grätsche, und Torwart Hansen haut er mehrfach die Schüsse um die Ohren.

Auch sprachlich sind die Hürden nicht allzu groß. „Ja, ja, Miiko, jaa“, freute er sich mit dem Kollegen auf Deutsch. Und auch wenn’s mal nicht läuft, hat er die richtigen Worte: „Scheiße“, meckerte Guidetti nach einer missglückten Aktion. Und für alles andere gibt es noch sein fließendes Englisch.

Kocak großer Kaiser-Fan

Kocaks dritter Neuer braucht die geringste Eingewöhnungszeit, zumindest in Deutschland. Mittelfeldprofi Kaiser spielte lange Jahre bei RB Leipzig, er war dort Kapitän und zuletzt Stammspieler bei Bröndby IF in Kopenhagen. Kocak setzt auf Qualität und Erfahrung des 31-Jährigen. „Ich hoffe, dass er sich diese Woche total einarbeitet und einfindet, so dass wir von ihm auch schnellstmöglich profitieren werden“, lobt der Coach. „Ich bin sehr froh über ihn und mit ihm.“