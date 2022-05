Verstärkung aus der Bundesliga: Hannover 96 verpflichtet Fabian Kunze von Arminia Bielefeld

Zweitligist Hannover 96 treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem am Sonntag bereits Stefan Leitl als Nachfolger von Trainer Christoph Dabrowski präsentiert und mit Phil Neumann (kommt von Ligakonkurrent Holstein Kiel) sowie Enzo Leopold (SC Freiburg II) bereits zwei Neuverpflichtungen als fix vermeldet wurden, folgte am Mittwoch der nächste Transfer. Mittelfeldspieler Fabian Kunze wechselt ablösefrei vom Bundesligisten Arminia Bielefeld in die niedersächsische Landeshauptstadt und hat in Hannover einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Anzeige

"Die Gespräche haben sich von Anfang an super angefühlt und waren sehr zielgerichtet. Ich bin total vom sportlichen Weg, der bei Hannover 96 eingeschlagen werden soll, überzeugt. Mir wurde eine klare Rolle aufgezeigt, die ich dabei übernehmen kann und die ich gerne annehme", sagt Kunze, der in dieser Saison auf bislang 21 Einsätze für die Bielefelder kam, in einer Vereinsmitteilung der Hannoveraner.