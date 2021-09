Nur "Buschfunk": 96-Transferflop Twumasi bleibt, geht auch nicht in die U23

Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt – Patrick Twumasi füllt den Kader von Hannover 96 weiter auf. Die Versuche, den teuersten Einkauf der Vorsaison (800.000 Euro Ablöse) abzugeben, scheiterten. Am Mittwoch schloss auch das Transferfenster in der Türkei. In der Süper Lig schien die Aussicht noch am größten, den Flop unterzubringen. So wie es bei Simon Falette gelungen war. Der frühere Europacup-Verteidiger spielt jetzt für Hatayspor.

Twumasi hatte vor seinem 96-Engagement für Gaziantep in der Türkei gespielt. Er war vom spanischen Klub Deportivo Alavés ausgeliehen. Ernsthafte Angebote trudelten aber nicht ein. „Über den Buschfunk hat man mal was gehört, aber es ist nie bis ins Detail gegangen“, berichtet 96-Sportdirektor Marcus Mann.