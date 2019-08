Transfer-Endspurt: Haraguchi spricht über Wechsel – 96 sucht Sechser

96 sucht nach sportlicher Verstärkung

Sportlich will sich Hannover 96 weiter verstärken. "Natürlich haben wir auf der einen oder anderen Postion Bedarf", sagte Sportdirektor Jan Schlaudraff. "Fakt ist: Wir werden versuchen, in der letzten Transferwoche die Augen offen zu halten und die Mannschaft so verstärken, dass wir in der Lage sind, viele Spiele zu gewinnen." Auf der defensiven Mittelfeldposition wurde der Bedarf besonders deutlich, zumal Kapitän Marvin Bakalorz, auch geschwächt nach einer Magen-Darm-Geschichte, keinen guten Tag gegen Fürth erwischte.