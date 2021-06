Zäher Kampf um den "Krieger": Wie stehen die 96-Chancen auf U21-Nationalspieler Kiomourtzoglou?

Der Spieler, der der 96-Mannschaft Stabilität verleihen soll, steht fest – zumindest theoretisch. Orestis Kiomourtzoglou, ein deutscher U21-Nationalspieler mit griechischen Wurzeln, soll die freie Stelle im defensiven Mittelfeld besetzen. Hannover 96 beschäftigt sich intensiv und schon seit längerem mit dem 23-Jährigen, der für Heracles Almelo in der 1. holländischen Liga spielt. Anzeige U21-Europameistertrainer Stefan Kuntz erinnert sich nach zwei Länderspieleinsätzen (Belgien und Spanien im Herbst 2019) gut an den Spieler. „Ach, Kiomourtzoglou.“ Den griechischen Namen spricht Kuntz, zurzeit in der ARD als EM-Experte präsent, so schnell und korrekt aus wie eine gut getimte Flanke: „Leider haben wir auf ihn verzichten müssen“, sagt Kuntz. „Er ist ein sehr disziplinierter Sechser, er ist ex­trem gut defensiv, sehr zweikampfstark. Er kann das Spiel lesen.“

Berater Nerlinger der Kontaktmann Beraten wird Kiomourtzoglou von Christian Nerlinger. 96-Chef Martin Kind hat den früheren Bayern-Profi auch schon des öfteren zurate gezogen. Nerlinger, auch mal Sportdirektor bei den Münchnern, saß bei diversen Einstellungsgesprächen für 96 mit am Tisch. Der Kontakt mit dem defensiven Mittelfeldspieler dürfte über Nerlinger laufen.



"Das wird nicht so schnell gehen" Doch das heißt nicht, dass es auch klappt. „Es ist zäh“, sagt 96-Chef Martin Kind, „das wird nicht so schnell gehen.“ Kiomourtzoglou spielt seit zwei Jahren für Almelo, sein Vertrag läuft noch für zwei weitere Jahre. Kind erläutert die Pro­blem­la­ge. „Wenn die Rechte bei holländischen Vereinen liegen wie in diesem Fall, wird es schwierig.“

Marktwert für 96 nicht zu finanzieren Grund: Die TV-Gelder werden in den Niederlanden längst nicht so hoch ausgezahlt wie in anderen Ländern. Dadurch werden Transfereinnahmen zu einer wichtigeren Einnahmequelle als in anderen Ligen. Die Ablöseforderungen sind dementsprechend hoch, aber nach dem Einbruch durch die Corona-Krise „gibt der Markt das nicht mehr her“, sagt Kind. "Wir müssen uns um Alternativen kümmern" Bei Transfermarkt.de wird der Marktwert von Kiomourtzoglou mit 1,3 Millionen Euro angegeben – für 96 nicht finanzierbar, aber auch nicht mehr realistisch. „Wir müssen uns um Alternativen kümmern“, fordert Kind. Allein schon, um eine bessere Verhandlungsposition zu besitzen. Die Gespräche hat nun Marcus Mann übernommen. „Bei den Spielern, die noch zu uns kommen sollen, muss es sportlich und wirtschaftlich passen“, sagt der Sportchef. „Wir schauen uns den gesamten Markt an.“