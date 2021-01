Ekici endgültig kein Thema mehr in Hannover: 96-Boss Kind beendet Transfergerüchte

Fünf Wochen spielte Mehmet Ekici bei Hannover 96 vor, ehe er vor zwei Wochen abreiste und damit selbst Klarheit schaffte. Die 96-Verantwortlichen waren sich nicht einig darüber, ob man dem vereinslosen Mittelfeldspieler einen Vertrag geben sollte oder nicht. Trainer Kenan Kocak war eher ein Befürworter, während Sportchef Gerhard Zuber und Profiboss Martin Kind ein zu großes Risiko sahen - vor allem finanziell.

Zuletzt wurde verlautbar, dass Ekici bei einem neuen Klub deutliche Gehaltsabstriche machen würde - und gerne in Deutschland bleiben würde. Sein Berater betonte zudem laut Bild, Ekici habe sich in den fünf Trainingswochen in Hannover "sehr wohlgefühlt“. Also womöglich doch eine neue Chance bei 96?