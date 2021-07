Fünfter Neuzugang: Transfer von 96-Wunschkandidat Julian Börner steht bevor

Das Tauziehen ist beendet: Nachdem die letzten Modalitäten mit Julian Börner und Sheffield Wednesday geklärt werden konnten, ist der Wunschkandidat auf dem Weg zu Hannover 96. Für den 1,88 Meter großen Innenverteidiger muss 96 eine kleine sechsstellige Summe an den Championship-Absteiger zahlen. Doch vor offizieller Vertragsunterzeichnung müssen sich beide Seiten noch ein wenig in Geduld üben.

Börner: Führungsstark, erfahren und torgefährlich

Der 30-Jährige bringt die Erfahrung aus 145 Zweitligaspielen vor allem für Bielefeld, aber auch aus Cottbus mit. Bei der Arminia war der kopfballstarke Verteidiger Kapitän, bevor es ihn auf die Insel zog. Neben seiner Erfahrung bringt Börner noch ein weiteres Attribut mit nach Hannover: seine Torgefählichkeit. In 145 Spielen in der 2. Liga für Bielefeld und Cottbus erzielte der Linkfuß 15 Tore und bereitete vier weitere vor. Für Sheffield waren es in der Championship immerhin noch vier Treffer in insgesamt 63 Auftritten.

Läuft nach der Quarantäne beim Medizincheck alles rund, darf sich Hannover 96 auf seinen Wunschkandidaten freuen. Präsident Martin Kind schwärmte vom zu diesem Zeitpunkt noch potenziellen Neuzugang bereits beim NP-Anstoß: "Ein super Spieler, ein toller Typ. Eine so positive Ausstrahlung habe ich selten erlebt bei einem Spieler."