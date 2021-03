Große Zuversicht: SPORTBUZZER-User glauben, dass Ernst bei 96-Rückkehr einschlägt

So kann es nach Ansicht der SPORTBUZZER-User gern weitergehen: Die Verpflichtung von Sebastian Ernst - der gebürtige Neustädter kehrt im Sommer ablösefrei von Greuther Fürth zurück - kommt bei ihnen gut an, von fünf möglichen Sternen gab es bei einer Umfrage im Durchschnitt 4,1. Ein klares Lob für die Sportliche Leitung von Hannover 96 also, für Sportdirektor Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak.

Die Teilnehmer an der Umfrage sind auch zuversichtlich, dass sich der 26-Jährige im zweiten Anlauf bei den Rote durchsetzt. Zur Erinnerung: Ernst war mit elf Jahren vom TSV Poggenhagen in die Nachwuchsabteilung von 96 gewechselt und dort ausgebildet, der Sprung von der Reserve zu den Profis gelang jedoch nicht. Über die Stationen Magdeburg, Würzburg und Fürth im Sommer der zweite Versuch. 51,0 Prozent glauben, dass Ernst seine Leistungen aus Franken bestätigen kann und Stammkraft wird. 44,4 Prozent sind vorsichtiger und wollen erst einmal abwarten, nur 4,6 Prozent befürchten, dass Ernst in Hannover nicht einschlägt.