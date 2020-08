"Genau das, was wir brauchen": So reagieren die 96-Fans auf den Transfer von Sei Muroya

Am Freitagmorgen um 3.01 Uhr verkündete Hannover 96 den Transfer des Japaner Sei Muroya. Die ungewöhnliche Uhrzeit kam zustande, weil 96 und der FC Tokyo (abgebender Verein) den Wechsel zeitgleich verkünden wollten (in Japan war es zu der Zeit 10 Uhr). Zum Normalfall wird das also eher nicht.

Muroya ist 26 Jahre alt, japanischer Nationalspieler, beidfüßig und kann als rechter oder linker Verteidiger eingesetzt werden. Er passt demnach genau ins Anforderungsprofil der Roten. Zahlreiche 96-Fans haben sich in den sozialen Netzwerken zum Transfer geäußert und der Großteil ist durchaus positiv gestimmt. Aber seht selbst.