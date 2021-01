Runter von der Wunschliste? 96 stellt Serdar Dursun kalt - und hakt Transfer ab

Darmstadt 98 gegen Hannover 96 - das ist alles in allem ein recht ausgeglichenes Spiel gewesen: Zweikämpfe 49 zu 51 Prozent, Ballbesitz 54 zu 46 Prozent, Torschüsse 16 zu 15, Laufstrecke 118,0 zu 119,8 Kilometer. Aber beim Fußball entscheiden nun einmal die Tore - und da hatten die Gäste ein Plus, was nicht zuletzt daran lag, dass Marvin Ducksch das Duell der Stoßstürmer gegen Serdar Dursun klar für sich entschied.

Waren es die Oberschenkelprobleme, die den 29-Jährigen Toptorjäger der Darmstädter doch ein wenig ausbremsten, oder die ständigen Gerüchte um einen Wechsel zurück nach Hannover? Oder beides? Dursun war jedenfalls ein ganzes Stück entfernt von der Form, die ihn im bisherigen Saisonverlauf ausgezeichnet hat, und von seinem 50. Treffer in der 2. Bundesliga.