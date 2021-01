Nächster Akt im 96-Stürmerepos: Dursun soll es werden - jetzt doch im Tausch mit Ducksch?

Dursun hält sich bedeckt - Darmstadt will Geld

Absatz eins: Was will Dursun? In Darmstadt gibt sich der Stürmer zugeknöpft, was seine Zukunft angeht. Es gibt kein Bekenntnis. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Darmstadt könnte also noch bis zu eine Million Euro für den Torexperten der 2. Liga (9 Tore) einnehmen. Aber was will Darmstadt?

Die Antwort liegt in der Summe, die 96 bereit ist zu zahlen. Es ist außerdem eine Frage des Tempos, wann der Transfer perfekt wird. Trainer Markus Anfang fordert Ersatz mit frischen Finanzen, die Darmstadt bisher nicht hat. Der Transfer muss sich für die „Lilien“ schnell lohnen, sonst wird das nichts. Und nun kommt die irrwitzigste Idee für ein doppelt dickes Ende der Transfergeschichte: Anfang wagt einen neuen Angriff auf 96-Stürmer Marvin Ducksch.