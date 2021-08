Innenverteidiger im Anflug: 96 kurz vor Verpflichtung von Luka Krajnc

Der Slowene hat in der vergangenen Saison Zweitliga-Erfahrung bei Fortuna Düsseldorf gesammelt. Krajnc stand in 24 Partien auf dem Platz - unter anderem beim 0:3 in Hannover zu Beginn der Spielzeit. Beim Sieg im ereignisreichen Rückspiel (3:2) kam der Linksfuß indes nicht zum Zuge. Auch die Fortuna war daran interessiert, wieder bzw. weiter mit Krajnc zusammenzuarbeiten, allerdings nicht bereit, eine Ablöse zu bezahlen.

Der 26-Jährige ist vierfacher Nationalspieler, im März 2015 gab er im Testspiel gegen Katar sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Gespielt hat er bisher vornehmlich in Italien. Fußballerisch ausgebildet in Maribor wechselte er mit 16 nach Genua, es folgten Stationen unter anderem in Cagliari, bei Sampdoria und eben Frosinone.