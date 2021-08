Ein bemerkenswerter Wechsel: Trybull bringt nicht nur Erfahrung mit zu 96

Nach fünf Tagen Quarantäne darf der 28-Jährige sein neues 96-Trikot anziehen, am Freitagabend landete er per Direktflug aus Norwich in Langenhagen. 96 hat Verstärkung dringend nötig, wie auch das 0:4 in Darmstadt noch einmal gezeigt hat.

Dieser Transfer ist bemerkenswert und attraktiv dazu. 96 hat am Freitag den zweiten neuen defensiven Mittelfeldspieler in zwei Tagen. Tom Trybull bekommt auch die 6 aufs Trikot. Der frühere Bremer hatte sich einen Tag zuvor von Norwich freistellen lassen. Der Premier-League-Klub lässt ihn ablösefrei ziehen und zahlt sogar ei­nen Teil des Ge­halts, damit er bei 96 ins Gefüge passt. „Das Gesamtpaket stimmt einfach“, sagt 96-Manager Marcus Mann.

Trybull hat Erfahrung aus 92 Spielen der ersten beiden englischen Ligen, auch mit Bremen in der Bundesliga. Der frühere Werder-Manager Klaus Allofs meinte einst, Trybull würde „im Mittelfeld des FC Barcelona nicht negativ auffallen“.

Zuletzt war er an den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers verliehen worden, weil Norwich-Trainer Daniel Farke seinem früheren Wunschspieler nach zwei starken Saisons erklärte, Norwich brauche mehr Tempo in der Premier League. Bei 96 soll er nun schnellstmöglich positiv glänzen.

Für Frau Anna ist es eine Rückkehr nach Hannover

Trybull bringt neben sportlicher Erfahrung auch Glamourpunkte mit. Seine Frau wurde als Anna Beletzki im Jahr 1989 in der UdSSR geboren. Mama Oxana war in Russland eine gefeierte Balletttänzerin. Anna modelte und schauspielerte und ging nach dem Studium an der Uni Hannover nach Los Angeles. Sie wirkte in zwei Filmproduktionen mit und schaffte es als „Deutschlands schönste Studentin“ in den „Playboy“. In Los Angeles war Weltstar Ralf Möller einer ihrer Mentoren und Freunde.

Mit Trybull hat sie die Tochter Emma Rose, die am Samstag ein Jahr alt geworden ist. Als Geburtstagsgeschenk ge­dacht, schrieb Anna für ihren Mann ein Kinderbuch mit dem Titel „The Story of Tommy T.“ Ein Motivationsbuch, das Kindern klarmacht, warum sie nie aufgeben sollen. Die Manager von Norwich City waren so begeistert, dass sie das Buch ins Englische übersetzen und verlegen ließen. Die Startauflage war nach drei Tagen ausverkauft.