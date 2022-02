"Gezielt, wo wir Bedarf sehen": 96-Entscheider sind zufrieden mit den Wintertransfers

Es war einiges los in den letzten Transferstunden des Winterschlussverkaufs der 2. Bundesliga – von Toptransfer bis Schnellschuss. Nur nicht in Hannover. Während anderswo Hektik herrschte, konnte Marcus Mann entspannt bleiben. Und es blieb dabei, was der 96-Sportdirektor am Sonntag schon vermutet hatte: keine Zu- und Abgänge am letzten Transfertag. Trotzdem gibt’s ein positives Gesamtzeugnis.

„Auch Hannover braucht nicht in jeder Transferphase sieben Abgänge und neun Zugänge“, scherzte der Manager am Montag noch vorm Transferschluss und denkt lieber an die Konstanz im Kader. Seine Transferbilanz im Winter: dreieinhalb Abgänge, zwei Neue.