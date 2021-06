Ab in den Zimmermann-TÜV: Kein 96-Abschiedsplan nötig bei Falette und Twumasi?

Was anfangen mit Spielern, die man für drei Jahre verpflichtet hat, aber schon nach dem ersten Jahr feststellt: Das war leider ein Fehler. Sind ja keine Autos, die man in die Werkstatt zurückgeben kann, wenn sie nicht die versprochenen PS auf die Straße bringen. Wobei, schnell ist Patrick Twumasi schon, einen guten Schuss hat er auch – wenn bloß diese Zweikämpfe nicht wären. Auf die es auch noch in der 2. Liga ankommt.

Ein Blick in eine Datenbank, es gibt solche für Transfers relevanten sogar bei Hannover 96, hätte genügt, um zu erkennen: Finger weg von dem Transfer. Sportchef Gerhard Zuber war aber anderer Meinung, er sah in dem Ghanaer die nötige Verstärkung für den Sturm. Trainer Kenan Kocak stimmte zu – und nun hat 96 ein Problem.