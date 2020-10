Falette oder Mister X: Wer springt bis Montag (18 Uhr) noch auf den 96-Zug?

96 sucht also noch einen Innenverteidiger, um die Abwehr zu stabilisieren. Die Verhandlungen liefen über das komplette Wochenende. „Wir sind dran“, bestätigte 96-Chef Martin Kind. „Wir würden es machen, und es könnte passieren.“ Kind sagt aber auch, „wir werden auf keinen Fall die Linie der Vernunft verlassen.“ 96 ist nicht bereit, jeden Preis zu zahlen.

Es genügte, dass die Harmlos-Eintracht zum Eckball kam, um ein Zittern in der 96-Abwehr auszulösen. Torwart Michael Esser ermahnte nahezu jeden Mitspieler, sich zu konzentrieren. Bloß nicht schon wieder ein Standardgegentor kassieren. Die Angst hat sich auch längst auf die Tribünen übertragen.

Kind schätzte am Sonntagabend die Chancen „auf 50 zu 50“ ein, dass noch ein Spieler verpflichtet wird. Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis Montag um 18 Uhr müssen alle Formalitäten erledigt sein. Dazu gehört auch der Medizincheck, der am Vormittag erledigt werden müsste.

96 hat sich früh auf Falette festgelegt

96 verhandelt parallel mit zwei Spielern, einer davon ist Simon Falette. Der Frankfurter war von Anfang an der Wunschkandidat von Trainer Kenan Kocak. Wichtiger Vorteil für Falette aus 96-Sicht: Der linke ist sein starker Fuß. So ein Linksfuß wie der mit einer Abfindung weggeschickte Felipe soll es sein.

96 hatte sich früh auf Falette festgelegt und dadurch mögliche Alternativen vernachlässigt. Der 28-Jährige soll die Eintracht verlassen, liebäugelt allerdings mit einem Erstligaverein in einer europäischen Liga. RSC Anderlecht (Belgien) etwa soll interessiert sein.

Beim Sieg der Frankfurter am Samstag gegen Hoffenheim (2:1) stand Fa­lette jedoch erstmals in dieser Saison im 20-Spieler-Kader, saß 90 Minuten auf der Bank. Sein Vertrag gilt noch ein Jahr.

Wer wird Hübers Partner?

Frankfurt hat vor drei Jahren 2,5 Millionen Euro Ablöse nach Metz überwiesen. Aktuell liegt der Marktwert bei etwa 1,5 Millionen Euro. Wenn das Paket aus Ablöse und Gehalt zu teuer wird, lässt sich der Transfer nicht realisieren. 96 hat eine Obergrenze bei 500 000 Euro Grundgehalt eingeführt.

Die Wunschkombination für die Ab­wehr­zen­tra­le heißt Timo Hübers plus der neue Spieler. Hübers zeigte auch im Derby eine fehlerfreie Leistung. Beim 24-Jährigen stimmen Abwehr- und Aufbauspiel. Seine Pässe kommen an, der aktuelle Partner Marcel Franke hat dagegen keinen so feinen Fuß.