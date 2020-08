Vier Neue, zwei noch in dieser Woche: Das ist der Transferplan von Hannover 96

Wenn Hannover 96 am Sonntag ins Trainingslager aufbricht, werden nicht alle Zugänge dabei sein. Für die Defensive sollen in dieser Woche zwar zwei Neue kommen, doch für die Planstellen im Mittelfeld und im Sturm will sich der Verein Zeit lassen. "Jetzt geht es um Qualitätsspieler", betont 96-Boss Martin Kind.