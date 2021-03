96-Meinung: Dass wichtige und teure Transfers floppen, darf nicht mehr passieren

Vor den Überlegungen, wie denn nun der nächste Anlauf ins Ziel führt, erst mal die Startvoraussetzungen: Erstens: Hannover 96 lebt finanziell auf viel zu großem Fuß, hat mit 22 Millionen Euro den zweitteuersten Kader der Liga. Dazu leistet sich 96 ein Talent­zen­trum für 7 Millionen Euro jährlich, dafür bauen sich andere Klubs wettbewerbsfähige Zweitliga-Teams zusammen.

Anzeige

Zweitens: Wieder verpasst 96 den Aufstieg. Darauf waren sowohl in der vergangenen wie in dieser Spielzeit die Planungen ausgerichtet. Erst unter dem Tandem Mirko Slomka und Jan Schlaudraff, dann unter Kenan Kocak und Gerhard Zuber. Letztere führten in einer ersten Etappe die Mannschaft auf Platz sechs.