Gehaltsdeckel 400.000 Euro: Für Zuber und Kocak wird's bei 96-Transfers nicht leichter

Trotz früher Planungssicherheit vergreift sich der 96 regelmäßig auf entscheidenden Positionen oder packt zu spät zu. Oder andersherum: Mit wenigen Ausnahmen tappt man schon länger in die gleichen Transferfallen. Ein positives Beispiel ist Niklas Hult. Bei ihm stimmt fast alles: Position, Mentalität, Begabung. Der Klub braucht mehr Treffsicherheit bei den Charakteren und den zu besetzenden Positionen. Doch es wird nicht leichter auf dem Transfermarkt für die Roten.

Martin Kind gab zuletzt eine wesentliche Änderung vor, die sich automatisch aus Millionenverlusten und mittelmäßigen Resultaten ergibt. "Die erste Frage muss sein, wenn eine Position vakant ist oder ein Back-up gesucht wird: Haben wir so einen Spieler bei uns in der Akademie? Und dann nehmen wir den auch", erklärte der 96-Boss im Interview mit dem SPORTBUZZER. "Das Modell steht. Dabei müssen wir den Cheftrainer auch in die Pflicht nehmen."