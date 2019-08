Hansson, Horn und Co.: Das ist der Stand bei den möglichen 96-Transfers

Viele gute Momente aus der Walace-Zeit werden in Hannover nicht haften bleiben. Seit gestern ist sie endgültig vorüber. Der Wechsel nach Italien zu Udinese Calcio ist perfekt, die letzten Vertragsdetails „sind geklärt“, meldete 96 noch vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels in Karlsruhe. Er, Walace, werde 96 „in guter Erinnerung behalten“.

Den Wechsel des Schweden Emil Hansson von Feyenoord hat 96 vorbereitet, den Medizincheck absolvierte der 21-Jährige bereits vor anderthalb Wochen. Der Angreifer gehörte am Wochenende beim 1:1 gegen Heerenveen zum Aufgebot der Niederländer, aber er spielte nicht. 96 verhandelt mit Feyenoord, versucht, den Preis auf etwa eine Million Euro zu drücken.

Das ist der komplette Kader von Hannover 96 in der Saison 2019/20

Linksverteidiger wird gesucht

Bei 96 setzte sich inzwischen die Erkenntnis durch, dass ein neuer Linksverteidiger gebraucht wird – beziehungsweise die alten den Ansprüchen nicht genügen. Trainer Mirko Slomka wird bezüglich eines Horn-Transfers beim Fachmagazin Kicker zitiert: „Wir haben uns von ihm ein Bild gemacht, und das ist extrem positiv ausgefallen.“

Der Haken bei Horn liegt wie so oft beim Geld. Der 22-Jährige verdient in Köln 1,2 Millionen Euro Grundgehalt pro Saison – hier müssten die Kölner (bei einem Leihgeschäft mit Kaufoption) mindestens die Hälfte des Salärs übernehmen. Am Geißbockheim spielt Horn inzwischen nur noch auf Nebenwiesen eine Rolle.