Potentielle Neuzugänge: Bei 96 herrscht Einigkeit über weitere fünf Kandidaten

Geduld heißt ja nichts anderes, als Ziele oder Wünsche zurückzustellen. Das fiel bei Hannover 96 nicht so leicht. Der Start in die 2. Liga? Missglückt. Das Pokal-Aus? Alarmierend. Umso erleichterter konnten Trainer Mirko Slomka und Sportdirektor Jan Schlaudraff nach dem 3:0 in Wiesbaden darüber sprechen. „Wir brauchten eine Befreiung“, sagte Slomka.