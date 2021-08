Es gibt aktuell leichtere Jobs als den von Marcus Mann. Nach dem Wechsel von Simon Falette zum türkischen Erstligisten Hatayspor hat der Sportchef von Hannover 96 einen weiteren, zusätzlichen Auftrag bekommen: Ein neuer Innenverteidiger muss her.

"Jetzt kommt Dynamik in den Markt"

Ein defensiver Mittelfeldspieler, ein offensiver Flügelspieler und ein Stürmer komplettieren Manns Suchliste. „Ich schließe nicht aus, dass wir noch vier Spieler holen“, sagt 96-Profichef Martin Kind. „Wir sind am Markt tätig und suchen für alle Positionen.“ Transfers sind noch bis zum 31. August möglich. „Jetzt kommt Dynamik in den Markt“, Kind rechnet „zeitnah in der nächsten Woche“ mit den ersten Abschlüssen. Seine finanziellen Vorgaben dazu: Am besten ablösefrei, möglich wären auch kleine Ablösesummen oder Leihgebühren.