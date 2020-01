Transferstau bei Hannover 96 sorgt für Unmut bei Kenan Kocak: "Kein Kommentar"

Das klang nicht wirklich zufrieden, wie sich Kenan Kocak am Freitag nach dem Training zu möglichen Transfers äußerte. „Der Verein hat meine Gedanken dazu rechtzeitig schwarz auf weiß erhalten“, erklärte der 96-Trainer. Dann die Nachfrage – und geht’s denn auch gut voran? „Ich sag’s mal so: Kein Kommentar.“

Kocak hätte es gern schneller

Dann denken wir mal so: Kocak hätte es gern schneller und professioneller. Für die ersten beiden von vier Testspielen an diesem Wochenende kann der Coach noch keinen Neuen einbauen. Damit bleiben vor dem Zweitligastart am 28. Januar in Regensburg nur mehr zwei Möglichkeiten, erhoffte Verstärkungen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Sonntag in einer Woche spielt 96 noch in Wolfsburg und gegen Viktoria Berlin.