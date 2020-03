96-Boss Martin Kind zur möglichen Verlängerung mit Kocak: "Wollen Gespräche zeitnah beenden"

In der Kind-Zentrale in Großburgwedel haben sich am Freitagmittag unter anderem der Profichef von Hannover 96, Martin Kind, Trainer Kenan Kocak und der Sportliche Leiter Gerhard Zuber getroffen. Dabei ging es um die Arbeitspapier der beiden Letztgenannten.

So läuft der Vertrag von Coach Kocak am Saisonende aus, Kind möchte gern verlängern - und ist guter Dinge. „Es waren gute und konstruktive Gespräche. Wir wollen auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten und zeitnah die Gespräche beenden“, sagte er anschließend - und meint damit auch die Gespräche mit Gerhard Zuber.