Hannover 96: Kramer, Nestler, Kind und Krause - die "Neuen" treffen ihre Vorgänger

Der neue Vorstands-Chef Sebastian Kramer und der neue Aufsichtsrats-Chef Ralf Nestler haben sich am Mittwoch mit Ex-Klubchef Martin Kind und Ex-Vize Uwe Krause getroffen – in Kinds Büro in Großburgwedel. „Sehr offen, sehr konstruktiv“, lobte Kind die Gespräche zur Amtsübergabe im e.V.

Ungewohnte Konstellation

An die Konstellation – hier Profiboss Kind und dort seine Gegner der 50+1-Abschaffung im Vereinsvorsitz – müssen sich aber dennoch beide Seiten erst gewöhnen. Nestler gibt die Richtung für die neue Führung vor. „Profifußball und 96 als Verein, das bildet eine Einheit“, glaubt Nestler, „ich sehe da keine Differenzen, auch nicht zu den Gesellschaftern.“