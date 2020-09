"Wollten Situation mit Fairness lösen": 96-Boss Kind über Trennung von Prib & Co.

Der Fan ist das gewohnt. Hannover 96 holt erst kurz vor Saisonstart Spieler, von denen sich der Klub Verstärkung verspricht. Aber etwas ist neu: 96 gibt verdienten Spielern wie Marvin Bakalorz, Edgar Prib und Felipe Geld mit, zusammengerechnete 1,5 Millionen, damit sie gehen. Für dieses Geld hätte 96 Gehalt und Ablöse für den nächsten Neuen finanzieren können.

96 schafft Platz in der Kabine

Immerhin: 96 möchte nach sieben ablösefreien Transfers jetzt Geld ausgeben für neue Spieler, nicht nur für alte. Der Weggang der drei Mannschaftsräte, dazu der verliehene Ron-Robert Zieler: Damit hat 96 in der Kabine Platz geschaffen fürs Neue, das nun kommen soll. „Wir wollten die Situation mit Fairness und Respekt lösen, wir wussten, dass die Spieler mit anderen Vereinen in Verhandlungen stehen“, sagte 96-Chef Martin Kind, einen Tag, nachdem Prib mit fast 200 000 Euro Abfindung in der Tasche bei Düsseldorf unterschrieben hatte.