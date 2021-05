Mehrheit befürwortet Trennung von Kocak - Zeitpunkt bleibt ein Streitthema 

Seit Mittwoch ist es offiziell, dass Hannover 96 und Kenan Kocak am Saisonende getrennte Wege gehen werden. Boss Martin Kind erklärte, die sportliche Entwicklung "sei leider nicht zufriedenstellend. In den Gesprächen in den vergangenen Tagen sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Auflösung des Vertrags für beide Seiten die richtige Lösung ist."

Wir wollten im Anschluss von euch wissen, ob es grundsätzlich richtig ist, dass sich 96 und Trainer Kocak trennen. Über 2.000 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt - und das Ergebnis ist eindeutig! Satte 88,8 Prozent können die Vertragsauflösung gut nachvollziehen und befürworten das Aus des Coaches. Lediglich 11,2 Prozent sind der Meinung, dass 96 mit Kocak weitermachen sollte.