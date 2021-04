96-Trainer Kenan Kocak spricht über die Trennung: "Natürlich bin ich auch erleichtert"

Er habe die Mannschaft informiert. "Das war mir sehr wichtig, dass ich das tue", betont der 40-Jährige. Dass er jetzt als "Lame Duck" gelten könnte, sieht er nicht: "Ich habe die Jungs so kennengelernt, sie haben genug Motivation und Ehrgeiz, sich dementsprechend zu präsentieren. Da ist keiner dabei, der es einfach so austrudeln lässt oder sonstiges." Es gehe ja auch um den Marktwert der Spieler und wie sie sich präsentieren.

Vier Spiele noch, dann trennen sich die Wege von Hannover 96 und Kenan Kocak. Am Mittwochmittag gab der Klub bekannt, dass sich beide Parteien einvernehmlich auf eine Auflösung des bis 30. Juni 2023 dotierten Vertrags zum Saisonende geeinigt haben. "Natürlich bin ich auch erleichtert, jetzt gibt es Klarheit für alle Beteiligten", sagt der Noch-Coach der Roten - und schiebt sogleich nach: "Von daher: Voller Fokus auf die letzten vier Spiele."

Mit Kocak-Abschied: Auch Torwarttrainer Moßmann und "Co" Umar verlassen 96

Die Initiative zur Trennung ging offenbar von Kocak aus. "Die Dinge liefen nicht so, wie wir alle uns das gewünscht hätten. Und wenn das so ist, muss man offen und ehrlich miteinander darüber sprechen", sagt der Coach, der das Traineramt bei den Roten Mitte November 2019 übernommen hat. "Deshalb bin ich auf Herrn Kind zugegangen. Das waren vertrauensvolle Gespräche, dann haben wir gemeinsam eine Entscheidung getroffen."

Nun ist sie also gefallen. Und Kocak verspricht: "Ich habe vom ersten Tag an das Beste für 96 gegeben, und das werde ich auch weiterhin. Meine Motivation ist riesengroß, den Endspurt gemeinsam mit den Jungs würdig anzugehen. Ich möchte den Verein in einem guten Zustand verlassen."