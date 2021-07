Von Epon bis Heinz von Heiden: Das sind die bisherigen Trikotsponsoren von Hannover 96

Seit vergangenem Freitag steht fest, dass BRAINHOUSE247, ein Tochterunternehmen der Wohnivest Gruppe aus Fellbach und Bad Wörishofen, für mindestens die nächsten drei Jahre neuer Haupt- und Trikotsponsor von Hannover 96 wird. Das Unternehmen folgt auf den Massivhausanbieter Heinz von Heiden, dessen Werbung von 2014 bis 2021 auf den Trikots der Roten zu sehen war.

Anzeige

Die Suche nach dem neuen Sponsor zog sich lange hin. 96-Chef Martin Kind ging es in erster Linie darum, die Investition des Vorgängers Heinz von Heiden nicht zu unterschreiten. Heinz von Heiden zahlte zuletzt eine Million Euro pro Saison in der 2. Liga, BRAINHOUSE247 nun sogar über eine Million Euro. In der Vereinshistorie schmückten bereits die verschiedensten Unternehmen die Brust der 96-Trikots. Begonnen hat alles im Jahr 1976 mit dem Pelzhändler Epon. Aber seht selbst.