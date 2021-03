"In Komfortzone angekommen": Darum steigt Heinz von Heiden als 96-Trikotsponsor aus

Welche Rolle spielt dabei der Abstieg?

In der Bundesliga mit dem Logo von 96 aufzutreten hat eine ganz andere Strahlkraft, als in der zweiten Liga in einem Atemzug mit Sandhausen genannt zu werden, ohne dem Klub zu nahe treten zu wollen. Wir haben den Vorteil, in der Bundesliga dabei gewesen zu sein – und sind jetzt mit 96 in anderen Städten unterwegs, die eher ländlich gelegen sind, wie zum Beispiel Sandhausen, wo noch Grundstücke zu finden sind.

Ablösesummen und Spielergehälter sinken – werden Sponsoren künftig auch weniger zahlen?

Davon gehe ich aus. Premiumvereine wie Bayern werden das Niveau halten können, die anderen Klubs werden Probleme bekommen.