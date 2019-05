Ein Trio für den Vierkampf - Schlaudraff: "Wir kriegen das schon irgendwie hin"

Das erste Bild – Martin Kind in der Mitte, Mirko Slomka rechts, Jan Schlaudraff links. So geht 96 in die 2. Liga, und dass der Klub da schnell wieder herauskommen soll, stellt der 96-Chef mehrmals klar an diesem Nachmittag in der HDI-Arena. Es gilt zwar, den neuen Sportchef und Trainer vorzustellen. Aber wichtig ist Kind, dass klar wird, wo das neue Team hin soll.