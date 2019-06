Tolle Geste: Tschauner signiert Schuh von Bemerode-Torschütze Lindemann auf der Picke 

Hannover 96 ging aus dem zweiten Test des Wochenendes erneut als Sieger hervor. Nach dem 6:0-Erfolg am Samstag beim Mellendorfer TV folgte am Sonntag ein 6:1-Sieg beim TSV Bemerode.

Aus 20 Metern mit der Picke

Gegen den MTV blieb die 96-Defensive noch ohne Gegentor, dies änderte sich am Sonntag. Denn dem TSV gelang ein sehenswerter Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5. Timo Lindemann fasste sich in der 60. Spielminute ein Herz und zog aus 20 Metern mit der Picke einfach mal ab. Der Ball landete im Kasten, 96-Keeper Philipp Tschauner, der in der zweiten Hälfte das Tor der Roten hütete, konnte den Einschlag nicht verhindern.