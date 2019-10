Hannover 96 holt sich Mut: Weydandt, Zieler und Co. unterstützen die Recken

Dass es bei den Recken aktuell richtig rund läuft, ist wohl kaum einem Hannoveraner entgangen. Tabellenführer in der Handball-Bundesliga, Erfolge gegen Spitzenteams wie Flensburg und Magdeburg und jüngst ein ganz starkes Remis gegen das Star-Ensemble der Rhein-Neckar Löwen. Die TSV Hannover-Burgdorf macht einfach Spaß.

Recken zeigen, wie man in Heimspielen auftreten muss

Die Handballer der Recken stellen die Fußballer von Hannover 96 aktuell etwas in den Schatten. Denn bei den Roten läuft es eben noch nicht so richtig rund. Das letzte Spiel gegen Dynamo Dresden wurde zwar gewonnen, trotzdem hängt das Team von Mirko Slomka den eigenen Ansprüchen hinterher. Vor allem in der HDI-Arena überzeugte 96 bislang überhaupt nicht und steht auf dem letzten Platz der Heimtabelle.

Für die Profis der Roten Grund genug, um sich bei den Handballern etwas Mut für das Spiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück zu holen. Denn die Recken zeigten einmal mehr, wie man in Heimspielen auftreten muss. Zahlreiche 96-Spieler - darunter auch Hendrik Weydandt, Ron-Robert Zieler und Matthias Ostrzolek - schauten sich das Spektakel in der TUI-Arena an und waren begeistert.