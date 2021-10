Duell unter Freunden: Hannover 96 zittert sich beim TSV Havelse zu einem 1:0

Frischer Dorffußball, junge Stimmung in Havelse. Die Kinder der TSV-Jugend feuerten den Drittligisten gegen Hannover 96 an. Jan Zimmermann hatte die Garbsener in die 3. Liga geführt und quälte sich nun mit dem Zweitligisten Hannover 96 im Testspiel zu einem 1:0.