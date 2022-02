"Situation hochgefährlich": Fehlen 96 die Mentalitätsmonster für den Abstiegskampf?

Und wie sich herausstellte, war es sogar eine bei den Zuschauern ansonsten sehr beliebte Tiersendung. Allerdings handelte es sich nicht um knuddelige Kreaturen, sondern um Scheusale – was aber hier als die größte Medaille gemeint ist, die der Zweitligaorden vergeben kann. „Wir haben gegen elf Tiere gespielt, die uns in vielen Bereichen etwas vorgemacht haben“, stellte Karlsruhes Trainer Christian Eichner nach der 0:2-Pleite fest.

Bei einer Um­fra­ge zum beliebtesten Vorabendprogramm dürfte ir­gend­ei­ne Soko oder ein Quiz die Tabelle anführen. Das Nachholspiel zwischen Karlsruhe und Sandhausen fällt da eher in die Kategorie „Wer interessiert sich denn für so was?“. 96-Chef Martin Kind hat dennoch am Dienstag ab 18.30 Uhr zugeschaut.

Eichner ist der Schwager von Marcus Mann. Der 96-Sportchef hätte allen Grund gehabt, in Karlsruhe anzurufen und Eichner zur Rede zu stellen. „Die Tabelle ist noch näher zusammengerückt“, nennt Mann die neue, schwierige Ausgangslage und verspricht: „Keiner bei uns un­ter­schätzt die Situation.“ Sandhausen ist bis auf einen Punkt an 96 herangeklettert, zum Relegationsplatz hat 96 nur noch das schmale Polster von vier Punkten. „Die Situation ist hochgefährlich“, meint Kind und vergleicht: „Die Leistung des KSC hat mich an unser Spiel in Heidenheim erinnert.“

Sandhausen habe „extrem gekämpft, so muss man im Abstiegskampf auftreten“, sagt Kind, „das ist die 2. Liga.“ Dies meint auch Eichner mit seinem tierischen Vergleich. Hinsichtlich der Mentalität solle man sich am Gegner orientieren, der den Abstiegskampf angenommen habe. Für Sandhausen schuftete mit Tom Trybull einer, der Hannover soeben verlassen hat.

Beschönigende Einschätzung von Mann?

Die Frage ist nun – hat 96 auch die Mentalität, die Ty­pen, die Tiere oder Kerle für den sich verdichtenden Ab­stiegs­kampf? Mann wiegelt da­zu ab: „Alle haben schon gezeigt, dass man sich wehren kann.“

Das ist aber eine beschönigende Einschätzung. Tatsächlich müsste man die Soko Hannover gründen, um diese Typen zu finden. Auch Kind zweifelt: „Wir haben nicht viele von diesen Charakteren.“ Da wäre in erster Linie Julian Börner. Der Verteidiger war in Heidenheim ge­sperrt, kehrt aber am Sonn­tag gegen Darmstadt zu­rück. „Er ist wichtig, von seiner Stabilität, Präsenz, Körperlichkeit und Lautstärke“, weiß Trainer Christoph Dabrowski, „das hat das Spiel auch gezeigt.“