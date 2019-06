Hannover 96: U 17 bleibt Bundesligist

Eine schwierige Saison liegt hinter der U 17 von Hannover 96. Bis zum letzten Spieltag musste Hannover zittern, das 3:1 beim Vorletzten Tebe brachte Klarheit. "Wir waren effektiv und kaltschäuzig vor dem Tor", sagte Trainer Mike Barten erleichtert. Torjäger Victor Gorny (34., 55.) und Tunay Kutluhan (53.) trafen für 96 - beide gehören zu den zehn Spielern, die in der kommenden Saison ebenfalls Bundesliga in der U 19 spielen. Der Vorsprung auf den Drittletzten und Absteiger Holstein Kiel betrug am Ende sechs Punkte.

Neue Spieler ais der U 16 Gestern verabschiedete sich Barten von den meisten seiner Spieler. Der Trainer bleibt in der U 17, der Vertrag des früheren U-23-Trainers läuft noch ein Jahr. Die nächste Saison soll nicht wieder so stressig werden wie die vergangene. Barten bekommt die meisten seiner neuen Spieler aus der U 16, die noch einen Sieg für den Aufstieg in die Regionalliga, die zweithöchste Jugendklasse, braucht.

Torjäger: Victor Gorny traf in der Saison 13-mal für 96 und stürmt in der kommenden Saison für die U19. © Florian Petrow

10 Tage frei in den Sommerferien für die Schüler "Die nächste Mannschaft hat eine andere Mentalität, da denken wir, dass wir eine ruhigere Saison spielen werden, wir werden sehen, was da geht", sagt Barten. "Wenn die U 16 aufsteigt, haben wir eine Mannschaft in der Bundesliga und eine in der Regionalliga, das wäre optimal für unsere Förderung." Die Jugendspieler haben nun Pause. Am 24. Juni startet schon wieder das Training, in den Ferien bekommen die Talente noch einmal zehn Tage frei. "Damit sie auch mit ihren Familien Urlaub machen können, die Jugendlichen müssen auf Vieles verzichten, da sollten wir ihnen diesen Urlaub auch gönnen", sagte Barten.

