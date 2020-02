Nach frühem Rückstand: 96-Reserve dreht Spiel gegen HSV II

Am Wochenende hatte Dieter Hecking noch beim großen Nordduell (1:1) in der Arena gecoacht, diesmal schaute Hamburgs Profitrainer im Eilenriedestadion bei den U23-Talenten vorbei. Immerhin 75 Minuten lang. Doch das Ergebnis beim kleinen Nordduell der Reserveteams in der Regionalliga gefiel ihm nicht so gut wie der Last-Minute-Ausgleich am Samstag.

Die Reserve von 96 machte es erfolgreicher als die Profis, brachte das 2:1 über die Zeit. Es war der vierte Sieg in Serie.

96 II vs. HSV II war bereits zweimal abgesagt worden

Im dritten Anlauf klappte es mit dem Nachholspiel der Nordklubs, die Partie war zweimal abgesagt worden wegen schlechten Wetters. Bei 96 klappte zwar anfangs nicht viel, doch in der zweiten Hälfte überzeugte das Team von Christoph Dabrowski dafür umso mehr. Die Stippvisite von Hecking dabei? Keine ganz große Überraschung. Der Profitrainer wohnt in der Nähe von Hannover in Bad Nenndorf.

Die HSV-Reserve hatte auch auf dem Platz Unterstützung aus dem Profiteam. Die griechische Abwehrkante Kyriakos Papadopoulos stand in der Startelf, Xavier Amaechi gilt in Hamburg als großes Talent mit Bundesligachancen. Ob es anfangs an den großen Namen lag? 96 überließ erst mal dem HSV das Spiel. Hamburg hatte mehr vom Spiel und die besseren Chancen.