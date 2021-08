Hannover 96: U23 mit nur 13 Mann zum Auswärtsspiel nach Jeddeloh

Beim ersten Gegner wartet ein 26 Männer starker Kader, Durchschnittsalter 26, Trainer ist Ex-Pannen-Oliver Reck, die frühere Torwartkante von Werder Bremen. Für die U23-Jungs von Hannover 96, viele noch Teenager, genügt ein Kleinbus, um am Samstag nach Jeddeloh zu kommen. Um 15 Uhr ist Anstoß. „Wir haben 13 Feldspieler“, sagt Christoph Dabrowski. Das sind immerhin drei mehr als zuletzt im Test gegen Wiedenbrück. Tim Walbrecht und Jan-Erik Eichhorn helfen dabei aus der Profi-Trainingsgruppe mit. In der vergangenen Woche verpflichtete 96 II den Verteidiger Kevin Kalinowski, weil Dabrowski nicht einmal eine Viererkette zusammenbekam.

Anzeige

In dieser jungen Miniformation wird die Reserve von Hannover 96 kaum in der Regionalliga oben mitspielen können. Dabrowski lobt vor dem Saisonstart jeden. „Das sind fitte Jungs, die machen das sehr gut“. „So gut es geht“ soll die Mannschaft Samstag in Jeddeloh mithalten. „Sie sollen einfach spielen, aus einer stabilen Defensive, das ist die Basis“, sagt Dabrowski, der Moussa Doumbouya den Profis überlassen muss. „Das wäre gut gewesen, zwei wuchtige Stürmer zu haben“, sagt er. Einen hat er noch: Thilo Töpken, 22, 1,92 Meter lang und vor zwei Jahren noch Torjäger beim heutigen Gegner Jeddeloh. Bei 96 traf er in der abgebrochenen Saison in acht Spielen nur zweimal. „Ich hoffe, dass Thilo den Sprung macht“, sagt Dabrowski.