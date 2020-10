"Er ist eine Waffe": U23 von 96 gewinnt dank Orrin McKinze Gaines II in Wolfsburg

McKinze Gaines II, bereits Profi in Darmstadt und Großaspach, galt in der U 17 und U 19 als Sturmhoffnung der Wölfe. Am Samstag zeigte er dem VfL, welches Talent da verloren gegangen ist. Jetzt startet der Rechtsaußen aus Texas endlich in Hannover durch. „Wir müssen diese Waffe noch mehr einsetzen“, forderte Dabrowski.

Der neue tunesische Nationalverteidiger Marc Lamti (19) half diesmal bei 96 im Mittelfeld aus. „Präsent, passicher – er hat uns dort stabilisiert, ein sehr gutes Spiel von ihm“, lobte Dabrowski.