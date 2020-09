"Hätten niemals verlieren dürfen": 96-Reserve trifft die Kiste gegen Hildesheim nicht

Nach zwei Minuten ging der VfV durch Jane Zlatkov in Führung, der einen Lattenabpraller über die Linie drückte. Der 96-Nachwuchs drängte danach auf den Ausgleich, ließ aber zahlreiche Chancen durch Moussa Doumbouya, Orrin McKinze Gaines oder Christian Schulz ungenutzt.

Gefühlschaos in Aligse: Bei den Frauen platzt der Knoten, Rückschlag für die Männer

"Wenn du dann nicht mindestens ein Tor schießt, dann brauchst du auch nicht rumjammern. Das müssen wir besser machen", sagte der 96-Trainer. "Wir hätten noch den ganzen Nachmittag weiterspielen können und hätten das Tor nicht getroffen."

Von den Profis spielten Niklas Tarnat und Simon Stehle in der Reserve mit, aufgrund des fehlenden Spiel-Rhythmus konnte das Duo sich aber nicht aufdrängen. Am Mittwoch steht das nächste Derby für den 96-Nachwuchs an, dann geht es zum HSC.