Der nächste Märchenstürmer? So jedenfalls konnte Hannover 96 Thilo Töpken ködern

Trainer Christoph Dabrowski startete am Dienstag in die Vorbereitung für die nächste Saison – zum ersten Mal mit Zweikämpfen, die seit Montag erlaubt sind. Töpken hatte vorher „lange nicht mehr so trainiert“. Dass er überhaupt mit 96-Klamotten aufläuft, liegt auch an Akademie-Chef Michael Tarnat (50): „Ich habe ihm natürlich die Geschichte von Hendrik Weydandt erzählt.“

„Ich bin froh, dass es wieder richtig losgeht.“ Das ist häufig zu hören auf den Sportplätzen in diesen Tagen der Lockerungen. Aber hier freut sich jemand, der in Hannover hoch hinaus möchte. Thilo Töpken, 21 Jahre junger, 1,92 Meter langer Stürmer, ist neu bei Hannover 96. Er kam aus Jeddeloh, ist zunächst der Regionalliga-Mannschaft 96 zugeteilt.

Dieses Märchen kennt in Hannover inzwischen jedes Kind. Noch einmal die Kurzfassung: Es war einmal ein Kreisligastürmer, der über ein Germania-Dorf in Egestorf nach Hannover kam. Dort sollte er mit Fleiß und Toren zum Profi reifen. Zwei Jahre ist es her, als das Schicksal Weydandt in die Bundesliga spülte und er an der Weser sein erstes Tor für Hannover 96 schoss. Fortan spielte sich Weydandt mit Fleiß und Toren in die Herzen der Fans. Sein Herz aber schlug unruhig. Sollte er in die Welt hinausziehen? Oder bleiben, dort, wo alles begann? Ende offen.

Oliver Reck machte Töpken zur Stammkraft

Mit dem Beispiel Weydandt lässt sich ein junger Torjäger wie Töpken gut ködern. Seine Quote in Jeddeloh täuscht. Fünf Tore schoss er in 20 Spielen. Aber gegen 96 im November (2:1) schoss er ein Tor. „Da hat er mir schon gefallen“, sagt Tarnat. Erst Jeddeloh-Trainer Oliver Reck machte Töpken in diesem Jahr zum Stammspieler. Die 96-Delegation um Tarnat beobachtete ihn beim 4:1 in Altona. Töpken traf wieder, per Kopf diesmal.