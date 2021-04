Gaines II trifft im Testspiel doppelt: 96-Reserve fertigt Paderborn II ab 

Zweites Testspiel, zweiter Sieg! Die U23 von Hannover 96 gewann am Samstag deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die U21 des SC Paderborn. Orrin McKinze Gaines II, der in der aktuellen Saison sein Profidebüt für die Roten feierte, traf ebenso doppelt wie Daniel Eidtner. Zudem konnte sich auch Thilo Töpken in die Toschützenliste eintragen.