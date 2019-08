Hannover 96: Was lange währt ... Wechsel von Walace zu Udinese Calcio perfekt!

Nun hat es Hannover 96 verkündet: Der 23-jährige Brasilianer Walace verlässt Niedersachsen in Richtung Italien und heuert bei Udinese Calcio an. Der Transfer wurde am Montag endgültig perfekt. Etwas voreilig hatte sich der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2018 vom Hamburger SV gekommen war, schon am Samstag via Instagram verabschiedet.

Kurios: Komplett umstellen muss sich Walace übrigens nicht. Sein neuer Arbeitgeber wurde ebenfalls im Jahre 1896 gegründet - und wird ebenfalls ausgerüstet von Marcron. Den Ausschlag dürfte das bei seinen Überlegungen allerdings nicht gegeben haben.